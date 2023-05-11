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العمل: قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء

منذ ساعتين
العمل: قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء

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