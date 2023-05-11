السفير السعودي لدى الاردن يغرد: اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد

وطنا اليوم — كشف سفير السعودية لدى الأردن، نايف السديري، الأربعاء، ما قاله له الرئيس السوري بشار الأسد حول “إنجازات” ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، تغريدة قال فيها: “اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله”، حسب قوله. وتضمنت التغريدة صورة للسديري مع الأسد أثناء تسليمه دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية المزمع عقدها في جدة، وفق ما نشرته الرئاسة السورية الأربعاء.