الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسب الغبار الخميس

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من تدني مدى الرؤية الأفقية يوم غد الخميس بسب الغبار، خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وعلى الطرق الصحراوية.

وترتفع درجات الحرارة غدا الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ونشطة في شرق المملكة مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء ليل الخميس، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية