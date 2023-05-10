بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسب الغبار الخميس

منذ 3 ثواني
الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسب الغبار الخميس

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من تدني مدى الرؤية الأفقية يوم غد الخميس بسب الغبار، خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وعلى الطرق الصحراوية.
وترتفع درجات الحرارة غدا الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ونشطة في شرق المملكة مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء ليل الخميس، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:13

صحة غزة: 17 شهيداً و 37 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

15:10

انطلاق فعاليات مساءات أيار في بيت الشعر الأردني

14:52

إسقاط الأحكام عن 2475 مطلوبا لمخالفتهم أوامر الدفاع

14:33

السعودية توجه دعوة رسمية لبشار الأسد لحضور القمة العربية

14:27

حماس دخلت المعركة .. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة

13:55

الأعيان يعيد معدل الشركات للاشتباه بمخالفة دستورية

13:49

الجمال السائبة تهدد حياة سالكي الطريق الصحراوي

13:43

إصابة بليغة لطفل جراء مهاجمته من قبل كلاب ضالة في إربد

12:32

تخصيص 1.5 مليون لإقامة مشاريع صحية في الزرقاء

12:21

ما حقيقة بيع جامعة اليرموك للوحات فنية بسبب الضائقة المالية

12:19

قسم التغذية في جامعة البترا ينظّم يومًا علميًا بعنوان: صيحات التغذية بين العلم والادعاءات

12:13

الأمن العام يُكرم الطفل العامري

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023