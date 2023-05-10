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الأمن العام يُكرم الطفل العامري

منذ 6 ثواني
الأمن العام يُكرم الطفل العامري

وطنا اليوم:كرَّم مدير شرطة غرب إربد العقيد رعد الحديدي، الطفل عمر العامري، الحاصل على المركز الخامس بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، وهو أحد طلبة الصف الثالث في مدرسة وقاص الأساسية المختلطة.
وهنأ العقيد الحديدي، ذوي الطالب بهذا الإنجاز الكبير، الذي جاء نتاج التنشئة الصالحة والإيمان بكتاب الله عز وجل


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