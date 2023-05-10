الملك يغادر في زيارة خاصة لحضور تخريج الأميرة سلمى

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة قصيرة لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

ومن المقرر تخرج سموها بدرجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة