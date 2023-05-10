بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يغادر في زيارة خاصة لحضور تخريج الأميرة سلمى

منذ ساعة واحدة
الملك يغادر في زيارة خاصة لحضور تخريج الأميرة سلمى

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة قصيرة لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
ومن المقرر تخرج سموها بدرجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:32

تخصيص 1.5 مليون لإقامة مشاريع صحية في الزرقاء

12:21

ما حقيقة بيع جامعة اليرموك للوحات فنية بسبب الضائقة المالية

12:19

قسم التغذية في جامعة البترا ينظّم يومًا علميًا بعنوان: صيحات التغذية بين العلم والادعاءات

12:13

الأمن العام يُكرم الطفل العامري

12:06

الصفدي يطلع نظيره الياباني على تفاصيل الجهد العربي لحل الأزمة السورية

11:58

تجارة الأردن تدعو إلى بناء منصة استثمارية عربية

11:28

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

11:02

وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل يلتقي سلامة حماد

11:00

الاردن يفوز بجائزه (MeetMed) على مستوى دول البحر المتوسط

10:58

انفجار سيارة في إحدى ضواحي العاصمة السورية

10:51

مشاركة فاعلة لـ (جوباك) في اجتماع المنظمة العالمية للتعبئة والتغليف

10:47

الضمان تحذر المستفيدين من التقاعد المبكر

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023