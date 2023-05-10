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وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل يلتقي سلامة حماد

منذ ساعة واحدة
وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل يلتقي سلامة حماد

وطنا اليوم:في إطار لقاءتها التشاورية مع الشخصيات العامة وأصحاب التجربة والاختصاص التقى وفد من جماعة عمان لحوارات المستقبل مع وزير الداخلية الأسبق الذي أكد أن الأردن وطن محبة وأن الأردنيين لايكرهون احدا وان العلاقة قائمة بينهم على الاحترام المتبادل،وهم يحترمون من يحترمهم، مؤكداً أن الأردن القوي هو الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.كما ان هيبة الولة تتجسد بمظهر وسلوك المسؤولين فيها.
وأكد حماد على أهمية الشورى وتعدد الآراء خاصة لصانع القرار بمختلف المواقع والمستويات ،واضاف أن المستشار يجب أن يجمع بين التجربة والخبرة والرؤية المستقبلية وفهم الواقع والبيئة الاجتماعية التي يعمل بها.
هذا وقد جرى حوارا مطول بين حماد ووفد جماعة عمان لحوارات المستقبل.

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