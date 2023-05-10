بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الضمان تحذر المستفيدين من التقاعد المبكر

منذ 4 ثواني
الضمان تحذر المستفيدين من التقاعد المبكر

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي أنس القضاة إن متقاعدي الضمان الذين يعملون بعد تقاعدهم “خفية” عن الضمان يترتب عليهم أمورا قانونية كثيرة.
وأضاف ، أن المتقاعد الذي يتم ضبطه في عمل آخر ويتقاضى راتبا تقاعديا من الضمان يدفع غرامة مالية كبيرة، بقوله: “فيها خراب بيت إله”.
وتابع: “يدفع فائدة قانونية سنويا نسبتها ٩٪، ويتم استرداد جميع الرواتب التقاعدية التي استلمها، كما يتعرض صاحب العمل لعقوبات مالية”، مضيفا: “الموضوع خطير جدا وليس بهذه البساطة”.
وأفاد أن التقاعد المبكر يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي للمشترك، كما يؤثر على الوضع المالي للضمان، مشيرا أن المتقاعد يسترد قيمة الاشتراكات التي دفعها في أول ٣ سنوات بعد التقاعد.
ولفت إلى أن الضمان لا تحارب التقاعد المبكر بالطريقة التي يتصورها الناس، بل تحاول التخفيف منه.
وأشار إلى أن صورة الضمان الاجتماعي ارتبطت بالتقاعد المبكر لدى كثير من المشتركين.
وعن إحالة الحكومة الموظفين للتقاعد المبكر، قال: “لست ادافع عن الحكومة، ولها مبرراتها في هذا الإجراء”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:42

تعيين فيصل قمحية رسميا رئيسا تنفيذيا لشركة أمنية

10:36

دولة أوروبية سكانها يتحدثون العربية.. وهم ليسوا عرباً

10:20

الهناندة: الأردن الخامس عربيا في الاقتصاد والتحول الرقمي

10:13

مقتل 5 بينهم منفذ العملية بهجوم قرب كنيس يهودي في تونس

09:56

ضبط 3 مركبات تسير بسرعات جنونية على طرق خارجية

09:48

اطباء دون رواتب.. وشركات ادوية تمتنع عن التوريد لمستشفى الملك المؤسس

09:33

الزعيم التويتري يحذر : لا يمكن الوثوق بـ واتساب

09:32

العبادي يكتب: التهريب

09:24

شهيدان برصـاص الاحتلال في جنين

09:17

وفيات الأربعاء 10-5-2023

09:06

العراق: استئجار 4800 دونم لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة مع الأردن

08:59

رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023