الحديد لأصحاب الحقوق المنقوصة: لسانكم طويل في مسألة الحق المنقوص

وطنا اليوم – قال الناشط الحقوقي والعسائري محمد خلف الحديد في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه الحديد اصحاب الحقوق المنقوصة بالتخاذل .

ووجّه الشيخ الحديد رسالة خاصة لدعاة “الحقوق المنقوصة” قائلا: “لسانكم طويل في مسألة الحق المنقوص.. لعنة الله عليكم إذا لم تنضمّوا لنا في المسجد الحسيني.. لا تجلسوا كالنساء في بيوتكم” وشرح بان رفاق معتقلين من ابناء المكون غادروا السجن وتزوج بعضهم ويعيش حياته حرا.

واعتبر الحديد أن وقفة الجمعة المقبلة هدفها التضامن مع “أخواننا الأردنيين من أصل فلسطيني” وشدّد في لهجته “أستحلفكم بالله أن تحضروا”.