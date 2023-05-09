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بمناسبة عقد قِران ولي العهد.. عطلة رسمية في الأول من حزيران

منذ ساعتين
بمناسبة عقد قِران ولي العهد.. عطلة رسمية في الأول من حزيران

وطنا اليوم:بمناسبة عقد قِران صاحب السموِّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثُّلاثاء، بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للأوَّل من حزيران المقبل.
كما نصَّ القرار على أن ينتهي دوام الوزارات والمؤسَّسات أعلاه يوم الأربعاء الموافق للحادي والثَّلاثين من أيَّار الحالي عند السَّاعة الواحدة ظهراً.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
ويأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، ولإتاحة الفرصة للفعاليَّات الرَّسميَّة والشعبيَّة للاحتفال بها


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