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تأييد رد الطعن بانتخابات أصحاب محطات المحروقات

منذ ساعة واحدة
تأييد رد الطعن بانتخابات أصحاب محطات المحروقات

وطنا اليوم:أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية برد الطعن في انتخابات نقابة أصحاب محطات المحروقات لصالح المجلس الحالي، بحسب ما ذكر نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات الثلاثاء.
السعيدات قال إن المستشار القانوني في النقابة سامر العقرباوي أبلغه بقرار المحكمة الإدارية العليا برد الطعن في انتخابات النقابة التي جرت في 18 حزيران 2022.
وكان الطعن قدمه أعضاء من الكتلة المنافسة، علما بأن كتلتان فقط نافستا في الانتخابات الماضية بحسب السعيدات.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا بما في ذلك رئيس المجلس


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