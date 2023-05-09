ما خطورة بعوضة النمر الاسيوي المنتشرة في الاردن

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، إن القسم المتخصص بالأمراض الطفيلية ونواقل الأمراض يتحرى ويرصد بشكل نشط ومستمر انتشار البعوض وأنواعه وكثافته في مواقع مختلفة من المملكة.

وأضاف المقابلة، أن هناك 3 أجناس رئيسية من البعوض في المملكة وهي؛ (الانوفلس والكيولكس والاييدس) أو المشهورة باسم “النمر الآسيوي”.

وأوضح المقابلة أن بعوضة “النمر الآسيوي”، والتي تتميز باللون الأسود مع وجود خطوط وحلقات بيضاء على جسمها ويبلغ معدل طولها حوالي 6 ملم تقريبا، هي النوع الرئيسي الذي قد يتسبب بلدغات مؤلمة تصاحبها حكة واحمرار، وعادة ما تقوم باللدغ نهارا خارج المنازل وتحت الأشجار عكس البعوض الآخر.

وفيما يتعلق بانتشار البعوض عند ارتفاع درجة الحرارة، بين المقابلة أن البعوض من الكائنات ذوات الدم البارد فلذلك تعد درجات الحرارة من العوامل البيئية الأساسية التي تساهم في نشاط تكاثره أو التقليل منها

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مع الرطوبة يشكل بيئة مناسبة لانتشاره وتكاثره، فدرجة الحرارة المثلى لتكاثره تتراوح بين 26 إلى 33 درجة مئوية.

وفي حال التعرض للدغة “النمر الآسيوي”، أوضح مقابلة أنه يجب تعقيمها استخدام بعض المنتجات التي تقلل من الحكة وتناول بعض الأدوية التي تقلل من الحساسية، وتجنب استخدام بعض الأمور التقليدية التي قد تزيد من تهيجها بفركها بالثوم وغيره.

وعن سائل الوقاية الشخصية، بين مقابلة أن ارتداء ملابس طويلة تغطي الأرجل والأيدي أثناء التواجد خارج المنزل، والتقليل من الجلوس خارج المنزل في المناطق التي يكثر فيها البعوض قد تساهم في الوقاية من لدغات البعوض، بالإضافة إلى استخدام مستحضرات طاردة للبعوض مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الموجودة على علبة المستحضر.

وأشار إلى أن دور المواطن للحد من انتشار بعوض “النمر الآسيوي” بضرورة تخزين المياه بأوعية محكمة الإغلاق للحد من تكاثره، مبين أنها تضع بيضوها على سطح الماء لتتحول إلى يرقات تعيش في الماء وتتغدى على الطحالب والمواد العضوية والبكتيريا والطفيليات، وفي غضون 4 أو 6 أيام تتحول هذه اليرقات إلى شرنقة لتتحول بعد ذلك إلى حشرة بالغة كاملة