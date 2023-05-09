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محاسنة: يمكننا القول ان الصيف سيكون آمنا مائيا

منذ ساعتين
محاسنة: يمكننا القول ان الصيف سيكون آمنا مائيا

وطنا اليوم:وصفت أمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة، الموسم المطري بـ”الجيد جدا” في المناطق وممتاز في بعض آخر، رغم تذبذب الهطول المطري ما بين مناطق المملكة.
وقالت محاسنة الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون التزويد المائي خلال الصيف جديد وآمن، مبدية أملها أن لا يكون هناك انقطاعات في المياه في القطاع الزراعي.
وأشارت محاسنة إلى أن بعض الأحياء يمكن أن تشهد انقطاعا في المياه خلال الصيف وفق ما صرح به شركات المياه في الأردن.
وأكدت أن وزارة المياه تعمل على خفض الفاقد المائي، لتحسين التزويد للمواطنين والمزارعين خلال الصيف.
وبينت محاسنة أن نسبة التخزين في السدود وصلت إلى 45 بالمئة، حيث وصلت في سد الموجب إلى 92 بالمئة وفي سد الملك وصلت إلى 79 بالمئة، فيما وصلت في سد وادي شعيب 100 بالمئة.
ولفتت إلى أن بعض السدود تجاوزت 80 بالمئة، فيما كانت أقل من ذلك في بعض السدود، ويعتمد ذلك على الهطول المطري.
وتحدثت محاسنة عن خطط الوزارة لهذا العام، قائلة إن وزارة المياه ستقوم بحفر المزيد من الآبار في مناطق مختلفة من المملكة


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