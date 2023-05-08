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الحنيطي : الجيش كان دائما في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات ومكافحة عمليات التهريب والتسلل

منذ 7 ثواني
الحنيطي : الجيش كان دائما في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات ومكافحة عمليات التهريب والتسلل

 

 

وطنا اليوم – استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة مساعد وزير الدفاع الأمريكي الدكتورة سيليست والاندر والوفد المرافق.

 

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي للمرحلة المقبلة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

 

وفي سياق متصل انطلقت في فندق القوات المسلحة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الأردنية – الأمريكية الثالثة والأربعين، برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومساعد وزير الدفاع الأمريكي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجيشين.

 

وقال اللواء الركن الحنيطي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية: ” لقد أصبحت اللجنة العسكرية المشتركة على مرّ السنين بمثابة حجر الأساس لتعاوننا العسكري، ودليل على عمق التعاون الدفاعي بين بلدينا ورغبتنا الراسخة في مواصلة هذا التعاون وتطويره بما يخدم مصالحنا وأهدافنا المتمثلة بالسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها”.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة “أن الأردن يقوم بدور حيوي وأساسي في الأمن والاستقرار للحفاظ على السلام في المنطقة طوال السنوات الماضية، ظلت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي حازمة في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات، ومكافحة عمليات التهريب والتسلل المنظمة على حدودنا”.

 

من جهتهم ثمن الجانب الأمريكي مثل هذه اللقاءات المشتركة التي تؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، وتسعى هذه الاجتماعات إلى تنمية مختلف القدرات للجيشين الصديقين من خلال المناقشة والاتفاق على جميع الأنشطة التي سيتم تنفيذها بين البلدين في شتى مجالات العمل العسكري، وعلى رأسها مجالات المساعدات الأمنية والتعاون العسكري.


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