ردود فعل من جنوب سورية مؤيدة للقصف الجوي الذي استهدف تاجر المخدرات “الرمثان”

وطنا اليوم – خاص – تباينت ردود الافعال على الضربة الجوية التي استهدفت مواقع ترتبط بتجارة المخدرات جنوب سورية في مواقع محاذية للحدود مع الاردن والتي قتل على اثرها تاجر المخدرات مرعي الرويشد الرميثان ، والمسؤول عن استشهاد احد ضباط حرس الحدود في وقت سابق .

حيث تواردت ردود الافعال المؤيدة لمقتل الرميثان وتأييد العملية العسكرية التي استهدفت مواقع لتهريب المخدرات حيث قال الناشط نبيل العثمان اثناء بثه مقطع مصور للطيران الحربي في اجواء قريبة من الحدود السورية بان نسور سلاح الجو يحلقون في سماء الحدود

#عاااجل

الطيران الحربي الأردني يقصف معاقل ارهابيين ومُهرّبي المُخدّرات بدرعا – قرية خَراب الشّحم على حدود #الأردن تماماً من الأجواء الشماليّة الأردنية. التصوير من مدينة الرّمثا الأردنية تلغرام: https://t.co/f6VzU6bGagpic.twitter.com/YuFQ6pFjz6 — نبيل العثمان Nabel Alothman (@Nabel_Alothman1) May 8, 2023

الناشط السوري هادي العبدالله من درعا قال في تعليق له :

قالت مصادر محلية مطلعة في دير الزور والبوكمال أن الميليشيات الإيرانية أقدمت على أخذ أطفال من مدارسهم وزجهم في صفوف معسكرات التدريب المنتشرة في المنطقة.@atrocitytrackerpic.twitter.com/Mr0F3D2KLd — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 7, 2023

ويقول الجانب الرسمي الاردني بأن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالى 375 كيلومترا، بمثابة “عملية منظمة” تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وأعلن الجيش في 17 شباط/ فبراير 2022 إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوما، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

وتُعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.