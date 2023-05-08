صورة/ الشخص الذي استهدفته الغارة الجوية بالقرب من الحدود الاردنية السورية اعتقل قبل فترة واطلق سراحه من قبل الامن العسكري السوري

وطنا اليوم – تنشر وطنا اليوم صور المدعو مرعي رويشد الرمثان الذي استهدفته الغارة الجوية فجر اليوم على الحدود الاردنية السورية ، ويعد الرمثان اكبر تاجر مخدرات في الجنوب السوري .

يذكر ان الرمثان اعتقل قبل فترة الا انه لم تمض سوى أربعة أيام على اعتقاله بضغط أردني، حتى قامت ميليشيات بإطلاق سراح تاجر المخدرات الشهير وذراع حزب الله بالسويداء (مرعي رويشد الرمثان) الملقب “أبو حمزة” والذي يعد من أكبر المطلوبين لمحكمة أمن الدولة الأردنية.

وحسب رصد وطنا اليوم فإن الرمثان اعتُقل ليس بسبب نشاطه الإجرامي بل لأنه كان على خلاف مع اللواء في ميليشيا أسد “كفاح ملحم” بسبب تقسيم أموال تجارة المخدرات في المنطقة، الأمر الذي جعل الأخير يقدم على هذه الخطوة قبل أن يطلق سراحه مؤخراً.

وبينت وسائل إعلام سورية قبل اشهر بأن الرمثان أطلق سراحه من قبل مفرزة الأمن العسكري في صلخد على يد مساعد رئيس المفرزة “محمد غالية ” الملقب أبو شعيب، المتهم أيضاً بتسهيل عمل تاجر المخدرات في المنطقة وتأمين الحماية له.

كما قام بتسليمه لرئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء كفاح الملحم للخروج من المأزق بحسب زعمهم، وذلك بعد توجيه عدة تهم له منذ أيام تتعلق بتقاسم الحصص في تجارة المخدرات بمنطقة الجنوب السوري.