عاجل – من الشخص الذي استهدفته الغارة الجوية على الحدود الاردنية السورية وما هو الهدف الذي تم تدميره؟

وطنا اليوم – استهدف قصف جوي لم يعرف مصدره لغاية الان بلدة خراب الشحم حيث استهدف القصف محطة التنقية التي تحتوي على مصنع لإنتاج المخدرات تُشرف عليه ميليشيات مدعومة من ميليشيا حزب الله اللبناني، ويتم استخدامه كموقع تخزين مؤقت ومنطلقاً لعمليات التهريب. ولم يكشف “التجمع” عن نتائج القصف قائلا إنها لم تعرف إلى لحظة نشر الخبر.

وتمتاز محطة التنقية بموقعها المميز على الحدود الأردنية – السورية، وتقع بين بلدة خراب الشحم وحي الضاحية في مدخل مدينة درعا الغربي، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، شنت ذات الطائرات غارات جوية استهدفت منزل مرعي الرمثان بريف السويداء الشرقي وسط أنباء عن وقوع عدد من القتلى.

وقالت مصادر محلية، إن الشخص المستهدف يعمل في تجارة المخدرات في المنطقة.