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بدء استقبال طلبات التغطية الإعلامية لزفاف ولي العهد

منذ 6 ثواني
بدء استقبال طلبات التغطية الإعلامية لزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، عن فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية فعاليات مرتبطة بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، يوم 1 حزيران المقبل، عبر التواصل مع عنوان البريد الإلكتروني التاليw23media@rhc.jo
وسيتم الرد من خلال البريد الإلكتروني لطلب المعلومات اللازمة لغايات التسجيل، ولتزويد الإعلاميين بتعليمات التغطية الإعلامية، وسيتم النظر في اعتماد الإعلاميين من القنوات الفضائية العربية والأجنبية، ووكالات الأنباء الأجنبية.
على الإعلاميين المتقدمين لطلب الاعتماد تعبئة النموذج الذي يرسل إليهم وإرسال الوثائق المطلوبة، علما بأنه نظرا لمحدودية المواقع، سيتم إصدار عدد محدود من التصاريح.
وتم تحديد يوم الثالث والعشرين من أيار الجاري موعدا نهائيا للتقدم بطلبات الاعتماد.
وسيتم إبلاغ الإعلاميين، الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد تسليم التصاريح ومكانها من خلال البريد الإلكتروني.
يشار إلى أن مراسم عقد القران ستتم في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف سموه، علما بأنه سيكون حفل الاستقبال ومأدبة العشاء مغلقين للإعلام.
سيمكّن التصريح حامله من الدخول إلى المركز الإعلامي في حديقة زهران، المقابلة للقصر، أو إلى أماكن محددة على طريق الموكب، حسب نوع التصريح الممنوح. ولن يسمح للإعلام بالدخول إلى قصري زهران والحسينية.
سيتم تزويد قنوات التلفزة بترددات البث المباشر حال توفرها، وتحميل الصور من مراسم عقد القران والموكب ومن حفل الاستقبال على حساب Flickr الخاص بالديوان الملكي الهاشمي

https://www.flickr.com/photos/rhcjo/


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