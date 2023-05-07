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عاجل – مراسل الشؤون العربية في اذاعة الجيش الاسرائيلي وصحيفة معاريف : إلغاء جلسة تمديد توقيف ‎#النائب_عماد_العدوان في محكمة عوفر العسكرية والتي كانت مقررة اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر، فعليًا اعتقال عماد العدوان في إسرائيل قد انتهى

منذ 3 ساعات
عاجل – مراسل الشؤون العربية في اذاعة الجيش الاسرائيلي وصحيفة معاريف : إلغاء جلسة تمديد توقيف ‎#النائب_عماد_العدوان في محكمة عوفر العسكرية والتي كانت مقررة اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر، فعليًا اعتقال عماد العدوان في إسرائيل قد انتهى

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