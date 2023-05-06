هذه قيمة ممتلكات أمانة عمان من الاراضي

وطنا اليوم – قال أمين عام أمانة عمان يوسف الشواربة،السبت، إن أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها الأمانة منها ما قيمته مليار دينار قابلة للاستثمار.

وأضاف خلال مشاركته بأعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي أن أمانة عمان تقوم بالمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في العاصمة عمان من خلال تبسيط الاجراءات للمستثمرين وتقديم خدماتها إلكترونيا لضمان العدالة والنزاهة في الخدمات، كما عملت الأمانة على تأسيس شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير.

وأشار إلى أن شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير تحقق استراتيجية أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتحسين إدارة استثمار أملاك أمانة عمان حيث تبلغ قيمة الأراضي التي تملكها الأمانة حسب تقدير القيمة السوقية الذي تم إعداده في عام 2019 ما يزيد عن (2.5) مليار دينار منها مليار دينار قابلة للاستثمار.

وبحسب الشواربة تمكنت أمانة عمان من إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما يخدم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الشواربة إن أمانة عمان أعدت استراتيجية للنقل العام لمدة عشر سنوات القادمة لتطوير منظومة النقل العام.

وتضمنت الاستراتيجة الوصول إلى عمان مدينة ذكية من خلال عدد من المشاريع مثل مشروع إدارة المرور الذكية.

في حديثه عن الباص السريع قال الشواربة إنه يتم حاليا إعداد دراسات المرحلة الثانية للباص السريع.

وبين أنه يتم توليد ٤٥٪؜ من حاجة أمانه عمان من الطاقة من مكب النفايات (الغباوي).

ويبحث المؤتمر في دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية، ودور تطوير قطاع النقل في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، واستدامة المشاريع الاقتصادية.