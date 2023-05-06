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مرشحة بايدن لمنصب سفيرة واشنطن بالأردن: الخارجية الأمريكية تواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
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مرشحة بايدن لمنصب سفيرة واشنطن بالأردن: الخارجية الأمريكية تواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
منذ 4 ثواني
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24 ساعة
07:20
تغيير في تقليد الطعام الخاص بتتويج ملك بريطانيا
07:16
فندق في مصر يرفع لافتة «ممنوع دخول المصريين»
20:42
الفايز: لا خصخصة للميناء الصناعي لكن إدارته أجنبية
20:33
العدوان يستشهد بعبارة للمرحوم عبدالهادي المجالي: (انهم يريدون احزابا في الشارع ولا يريدونها في البرلمان )
20:32
احتراق مركبة على الطريق المؤدي لقلعة عجلون
20:21
شكاوى من إغلاق مركز صحي في الكرك
19:56
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يلتقي المشاركين بمعرض المنتجات الحرفية في جرش
19:50
الجالية التركية في الأردن تصوت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
19:24
تشكل كثبان رملية على طريق وادي عربة باتجاه العقبة
19:13
السفيرة الأميركية : الشاورما الأردنية الأفضل في الشرق الاوسط
19:03
بعد إعلان انتهاء الجائحة رسميا .. متى سيتم وقف العمل بقانون الدفاع
18:56
رئيس النواب يرعى أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن