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مرشحة بايدن لمنصب سفيرة واشنطن بالأردن: الخارجية الأمريكية تواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة

منذ 4 ثواني
مرشحة بايدن لمنصب سفيرة واشنطن بالأردن: الخارجية الأمريكية تواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة

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