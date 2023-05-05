السفير الأردني في لندن: القدس حاضرة في تتويج الملك تشارلز

وطنا اليوم:قال السفير الأردني في لندن منار الدباس إن تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا ستكون لحظات تاريخية.

وأضاف الجمعة، أن آخر حفل تتويج ملكي كان في عام 1953 أي قبل 70 عاما.

وأشار الدباس إلى أن مظاهر الاحتفالات تشهدها كافة أنحاء لندن، خصوصا المنطقة الذي يتواجد فيها قصر باكنغهام وكنيسة ويست منستر.

التتويج الرئيسي

وبين أن التتويج الرئيسي سيكون صباح السبت وينتهي عند لساعة الواحدة بعد الظهر، مبينا أنه يسبق ذلك مساء الجمعة حفل استقبال في قصر باكنجهام يستضيفه الملك تشارلز لكافة قادة الدول المشاركين.

ووفق الدباس، سيكون الملك تشارلز هو الملك الأربعين من ملوك انجلترا الذي سيتم تتويجه في كنيسة ويست منستر.

وأكد أن هناك ارتباط مهم في احتفالية التتويج ، إذ أن مدينة القدس مدينة السلام ستكون حاضرة نتيجة استخدام ما يعرف بالزيت المقدس الذي يستخدم في مراسم خاصة ، مشيرا إلى أنه تم تحضيره في كنيسة القيامة بالقدس في شهر آذار/مارس الماضي.

وبين أن كنيسة القيامة تحظى بالرعاية الهاشمية كغيرها من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كذلك تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني بترميم القبر المقدس قبر السيد المسيح فيها

مشاركة ملكية

وبخصوص عدد الدول المشاركة والمشاركين، أكد الدباس أنه سيشارك نحو ألفي و200 مشارك من 203 دولة بمشاركة نحو 200 قائد ورئيس دولة.

وأشار الدباس، أن جلالة الملك عبد الله الثاني اه والملكة رانيا العبد الله سياركان في مراسم التتويج.

وعرج على أن الملك تشارلز هو أول ولي عهد بريطاني يحصل على شهادة جامعية، إذ درس التاريخ والآثار في جامعة كامبريدج