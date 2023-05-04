الإمارات تستضيف مؤتمر المناخ في “إكسبو دبي” نهاية العام الحالي

وطنا اليوم – بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقالة وكالة الأنباء الإماراتية إن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية، وتتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، والمقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وسلم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية، الرسالة إلى جعفر حسان مدير مكتب الملك عبد الله.

وفي يناير الماضي، عينت الإمارات وزير الصناعة سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

وجاء التعيين بعد نحو شهرين من تسلم الإمارات رئاسة المؤتمر من مصر التي استضافت “كوب 27” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وتعنى رئاسة المؤتمر الأممي “بقيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي”.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية، وفق تقديرات إماراتية رسمية.

يذكر أن “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنويا تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.