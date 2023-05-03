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الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار في جرش

منذ 7 ثواني
الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار في جرش

وطنا اليوم:وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار التابع لكلية جرش التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وقدّم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني عرضا حول المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها 54 دونما، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت إنشاء البنية التحتية بنحو مليون دينار، فيما ستنتهي المرحلة الثانية أواخر عام 2024 بقيمة إجمالية 4ر5 مليون دينار.
وأشار العجلوني إلى أن الكلية ستطرح تخصصات مناسبة لطبيعة محافظة جرش السياحية وذات الإرث الحضاري الغني، ومن المتوقع أن تكون نسب التشغيل فيها مرتفعة كنسب التشغيل في باقي كليات الجامعة المنتشرة بالمملكة.
وبين أن المركز سيدرّس برامج الدبلوم المتوسط في صيانة وترميم الآثار، والإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، والبكالوريوس في صيانة وترميم الآثار.
وتوقع الدكتور العجلوني بدء التدريس في الكلية منتصف عام 2025 بقبول 500 طالب وطالبة في الدفعة الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الطلبة فيها إلى نحو 5ر4 إلى 5 آلاف مع نهاية المرحلة الرابعة والأخيرة.
وحضر الفعالية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة

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