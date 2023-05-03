حزب إرادة: الصّحافة الحرّة ركيزة أساسيّة لتقدّم المجتمعات

وطنا اليوم/ أكد حزب إرادة على أهمية الصّحافة الحرّة كركيزة أساسيّة من ركائز تقدّم المجتمعات ورقيّها وتطورها وازدهارها، مشيرًا إلى أن استقلالية الصحافة وحريتها تشكل إحدى دعائم الدولة الديمقراطية وتحقق مزيدًا من الرفاهية والتقدم.

وقال الناطق الرسمي للحزب طارق المومني في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من ايار والذي حمل شعار ” إعادة التركيز على حرية التعبير كمحرك لجميع حقوق الانسان الأخرى ” إن من المبادئ الأساسية للحزب ما يؤكد على أهمية تعزيز دور الإعلام المهنيّ الاستقصائيّ، الذي يوفر الحقيقة للمواطن، وينقل المعلومات بكلّ شفافيّة وموضوعيّة، إضافة إلى مُراقبة السّلطات من خلال صحافة مسؤولة، وإعلام حرّ يدعم الإبداع وتنمية الفكر في المجتمع، ويعمل على نقل هموم المواطنين إلى صنّاع السياسات ومنفذي القرارات.

ولفت المومني ، إلى أن الأردن حقق خلال الأعوام الماضية تقدمًا في مؤشر حرية الصحافة في بعض التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية ، لكنه حقق تراجعًا هذا العام ، ما يثير القلق والاستغراب مشيراً إلى أن الحزب يدعم جميع الجهود الوطنية الأردنية في مراجعة التشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسيات وتطويرها، الخاصة بالعمل الاعلامي وازالة العقوبات السالبة للحرية ، مثل قانون حق الحصول على المعلومات، لتحقيق المزيد من الحريات الصحفية على المؤشرات الدولية بشكل خاص، وتعزيز بيئة الحريات بشكل عام، داعيًا إلى الانفتاح على وسائل الاعلام وحرية انسياب المعلومات ، وتلافي اسباب التراجع في مستوى الحريات الصحفية .

وشدد الناطق الرسمي يإسم حزب إرادة على أن تمكين الإعلام يتطلّب تعزيز حريته للقيام بدوره كسلطة رابعة، تلتزم بالمسؤولية وتحمي خصوصيّة المواطنين وتكافح الإشاعة، وتضع القواعد المهنيّة التي تكفل عملاً ومحتوى صحفيًا نوعيًا ، معبراً عن اعتزازه بجهود الصحافة الأردنية ووسائل الاعلام المختلفة والقائمين عليها في نقل مزاج الشارع ورغباته وآماله وأوجاعه، وقدم التهنئة لهم ، مشددًا على ضرورة تعزيز حرية التعبير قولًا وعملًا ، خصوصًا أن الأردن وشعبه يستحق ذلك ، مثنيًا على اختيار اليونسكو لشعارها الخاص بحرية التعبير للاحتفال بهذا اليوم .