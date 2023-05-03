في اليوم العالمي لحرية الصحافة الأردن يتراجع 26 مرتبة ..الشبول يهنئ والمومني مكتوف الايدي ويُعلق: لا يجوز التسليم بما يرد دون فحص

وطنا اليوم – خاص – في الوقت الذي حل الأردن في المرتبة 146 عالميا، والعاشرة عربيا، في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/أيار).

وكان احتل الأردن المرتبة 120 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” خلال عام 2022 فيما كان يحتل المرتبة 129 عام 2021.

هنأ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأسرة الإعلامية الأردنية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق للثالث من أيار.

وقال الشبول في بيان صحفي “نترحم على الرواد الذين تبنوا مهنة الصحافة في وطننا، ودافعوا عن القضايا الوطنية والقومية على المدى، ونحيي من هم على قيد الحياة واعتزلوا هذه المهنة منذ فترة، كما نحيي زملاءنا وزميلاتنا الذين يعملون فيها اليوم ونحثهم على المزيد من الإنجاز”.

وثمن دور مؤسسات الإعلام الأردنية في الدفاع عن قضايا الوطن ونقل رسالته إلى العالم، مشيداً بدور الإعلاميين في تغطية الأحداث ونقل المعرفة للجمهور والتوعية والتثقيف بالعديد من القضايا والمواضيع في مختلف القطاعات.

وقال مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني في تصريحات صحفية في اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن حرية الصحافة في الأردن مكفولة بموجب احكام الدستور وهي مصانة عمليًا وواقعيًا ويستطيع المواطن العادي التعبير عن رأيه وذلك يقتضي بالضرورة قدرة الصحفي على التعبير النوعي والنخبوي دون معقب حيث ان حرية الصحافة هي استحقاق لا خيار .

وأضاف أنه لا يوجد سقف للحرية ولا يوجد اعلام حديث فالحرية قيمة مطلقة اما الاعلام فتختلف ادواته فالتقنية الحديثة ساهمت وبشكل كبير في تعزيز الحرية والقدرة على التعبير الافقي لا سيما مع سرعة ونطاق الانتشار.

ولفت المومني إلى أن القوانين تعبير عن حاجة، وهي نتاج مستحدثات واقعية تقتضي المراجعة والتجويد حكمًا وبجميع الاحوال لا يُنكر تغير الاحكام وتحديثها وتطويرها لمواكبة اي تطورات .

وحول نتائج مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم، أكد المومني أنه لا يجوز التسليم بما يرد من تقارير دون اخضاعها للفحص والدراسة وفي حال وجدت اجزاء منها لها ما يصدقها على الارض فلابد من التعامل مع اسبابها والعمل بشكل شفاف وصادق لمعالجة اي اختلالات وتحديات اينما كانت.