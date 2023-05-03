في عهد حكومة الخصاونة… الأردن يتراجع 26 مرتبة ويحل بالمركز 146 عالميا بحرية الصحافة

وطنا اليوم:حل الأردن في المرتبة 146 عالميا، والعاشرة عربيا، في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/أيار).

وكان احتل الأردن المرتبة 120 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” خلال عام 2022 فيما كان يحتل المرتبة 129 عام 2021.

ويتوقف سجل كل بلد على خمسة مؤشرات، تساعد على فهم مستوى حرية الصحافة في الدولة أو الإقليم: السياق السياسي، والإطار القانوني، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن.

وسلطت النسخة الـ21 من التصنيف الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام، و”ما يصاحبها من عدم استقرار سياسي واجتماعي وتكنولوجي”، وفق تقرير المنظمة.

وبحسب التصنيف الذي شمل 180 بلداً، فقد تبيّن أن الوضع جيد جداً في 8 دول، وجيد في 44 دولة، وإشكالي في 55 دولة، في وقت أظهر التصنيف أن الوضع صعب في 42 دولة، وشديد الخطورة في 31 دولة.

في ما يلي ترتيب الدول العربية في التصنيف مع التقدّم أو التراجع الذي أحرزته كل دولة عربية:

الدولة التصنيف العالمي التصنيف العربي

جزر القمر 75 1

موريتانيا 86 2

قطر 105 3

لبنان 119 4

تونس 121 5

الجزائر 136 6

الصومال 141 7

المغرب 144 8

الإمارات العربية المتحدة 145 9

الأردن 146 10

السودان 148 11

ليبيا 149 12

الكويت 154 13

عمان 155 14

فلسطين 156 15

جيبوتي 162 16

مصر 166 17

العراق 167 18

اليمن 168 19

المملكة العربية السعودية 170 20

البحرين 171 21

سورية 175 22

التصنيف العالمي

بحسب تصنيف المنظمة حافظت “النرويج على موقعها في الصدارة للعام السابع على التوالي، وعلى غير العادة احتلت المركز الثاني دولة من خارج منطقة اسكندينافيا، وهي أيرلندا”.

وقد جاء تصنيف الدول العشر الأولى على الشكل التالي:

النرويج

أيرلندا

الدنمارك

السويد

فنلندا

هولندا

ليتوانيا

إستونيا

البرتغال

تيمور الشرقية