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8 ملايين دينار لتحديث الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
8 ملايين دينار لتحديث الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة

وطنا اليوم:كشفت استراتيجية وزارة الصحة، عن برنامج لتحديث الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة تشمل أقسام التعقيم المركزي، غسيل الكلى، والبانوراما خلال 3 سنوات 2023-2025.
وسيمول المشروع، وفق الاستراتيجية من موازنة وزارة الصحة مع الحاجة لتمويل إضافي، وسيتقسم المبلغ (8.450 مليون دينار) إلى؛ 2.250 مليون دينار في 2023، 1.3 مليون دينار في 2024، 4.9 مليون دينار في 2025.
وستكون الجهة المسؤولة عن البرنامج مديرية الهندسة الطبية، فيما ستكون دائرة المشتريات الحكومية ومديرية الأبنية والصيانة جهات شريكة.
مؤشر قياس البرنامج سيعتمد على نسبة الإنجاز، أما القيمة المتوقعة للمؤشر، تتقسم؛ 35% في 2023، 70% في 2024، و100% في 2025.
وتبلغ كلفة استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023 – 2025) بما يقدّر بنحو 1.7 مليار دينار سيتم تمويل 66% منها ضمن موازنات الوزارة، وفق وزير الصحة فراس الهواري.
وتتكون الاستراتيجية الجديدة من 8 محاور رئيسة تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها


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