أردنيون يشكون ارتفاعات كبيرة على فواتير الكهرباء لشهر نيسان

وطنا اليوم:نفت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، تحرير القاق، وجود أي توجه حكومي لرفع الدعم عن فواتير الكهرباء.

جاء ذلك في ردّها على شكاوى وردت خلال الأيام الماضية بارتفاع قيم فواتير الكهرباء لشهر نيسان.

وأضافت القاق أن ارتفاع قيمة الفواتير خلال الشهر الماضي جاء نتيجة زيادة الاستهلاك أثناء شهر رمضان المبارك وليس بسبب رفع تعرفة الكهرباء أو رفع الدعم عن الكهرباء.

وبيّنت القاق أن المواطن يستطيع احتساب قيمة الفاتورة المنزلية الخاصة به من خلال القراءة التي تظهر على العداد وحسب الشريحة، نظرا لوجود ثلاث شرائح فقط تم اقرارها من قبل الهيئة وهي مقسّمة وفقا لكمية الاستهلاك، مشيرة إلى أن الشريحتين الأولى والثانية مدعومتان، وأما الثالثة فلا يوجد لها أي دعم