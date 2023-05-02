استطلاع صادم : 1% فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام للأحزاب

وطنا اليوم:أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 14% فقط من الأردنيين يرون أن ممارسة الأحزاب للعمل السياسي كانت ناجحة في الأردن، فيما ترى الغالبية العظمى (86%) أنها لم تكن ناجحة.

وأشار الاستطلاع، وأشار الاستطلاع الذي أجري بعد مرور عامين ونصف على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، أن 4% فقط من الأردنيين المستطلعة أراؤهم سمعوا عن الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها / ترخيصها / تصويب أوضاعها في الأردن.

وأفاد 2% فقط من الأردنيين بأنهم يتابعون نشاطات/فعاليات الأحزاب السياسية الأردنية، فيما يفكر 1% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى أي من الأحزاب السياسية القائمة حاليا.

وأشار الاستطلاع إلى أن أقل من 1% فقط يعرفون أسماء الأمناء العامين/قادة الأحزاب الجدد، وفقط (3%) من الشباب الأردني (18-34) سنة يتابعون نشاطات وفعاليات الأحزاب السياسية الأردنية.

وبين أن 2% فقط من الشباب الأردني (18-34) سنة يفكرون في الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية القائمة حالياً وذلك قبل إجراء الانتخابات النيابية.

ويتوقع 7% فقط من الشباب الأردني (18-34 سنة) نجاح الحزبية في الأردن، فيما يؤيد 21% فقط من الشباب (18-34 سنة) مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب السياسية.

وأيد 18% فقط من الشباب أن تقوم الأحزاب بنشاطات حزبية داخل الجامعات الأردنية.

وتشكلت الحكومة في تاريخ 12/10/2020، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المئة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المئتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021، واستطلاع العام في 26/10/2022، واستطلاع العام ونصف خلال الفتر 27/3-2/4/2022، واستطلاع العامين خلال الفترة 2/10/2022-7/10/2022.

وجرى تنفيذ الاستطلاع الحالي في الفترة ما بين 25-29/4/2023. وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (607) مستجيبين، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الأدباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (87%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 83 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و17مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).