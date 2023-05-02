الداخلية تعلن تسهيلات جديدة على صلاحية استخدام التأشيرة ‏الإلكترونية

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن التأشيرة الإلكترونية التي تصدرها الوزارة لم تعد محددة المدة بالاستخدام خلال أول شهرين فقط من إصدارها، وأصبح من الممكن استخدامها في أي يوم منذ إصدارها وحتى انتهاء صلاحيتها.
وأضاف المصدر أن التأشيرة الإلكترونية كان يشترط سابقاً استخدامها في أول شهرين من إصدارها مهما كانت مدتها، موضحاً أن تعديل نظام التأشيرات يأتي بهدف زيادة التسهيلات من خلال إزالة هذا الشرط بحيث أصبحت مفتوحة الاستخدام، ويمكن استخدامها حتى آخر يوم من صلاحية التأشيرة.
وحول تفاصيل التأشيرات، وفق المصدر، فإن التأشيرة التي مدتها 3 أشهر تتضمن زيارة واحدة وبرسم 40 دينارا، أما المحددة لزيارتين فإن رسمها 60 دينارا، في حين أن التأشيرة التي مدتها 6 أشهر وعدة سفرات فإن رسمها يبلغ 120 دينارا، التأشيرة التي مدتها سنة وعدة سفرات برسم 200 دينار، ويبلغ رسم التأشيرة التي مدتها 5 سنوات 350 دينارا.
وأوضح أن التأشيرات التي مدتها 6 أشهر أو أكثر تمكّن المسافر من زيارة الأردن لأكثر من مرة بدون تقييد عدد الزيارات طوال مدة صلاحية التأشيرة وبأن من يحصل على هذه التأشيرة يتم منحه إقامة لمدة ثلاثة أشهر في كل سفرة من خلال المراكز الحدودية مباشرة عند الوصول.
وبحسب الدهامشة، فيمكن التقديم على التأشيرة وتعبئة الطلب ودفع رسوم تقديم الخدمة إلكترونياً (أونلاين) من دون الحاجة لمراجعة المركز المعني.
وتعتبر التأشيرة الإلكترونية؛ وثيقة رقمية يجري الحصول عليها من خلال تطبيق وزارة الداخلية حيث يقوم الشخصي المعني بإدخال معلوماته الشخصية وصولا لمرحلة الحصول على التأشيرة بشكل مباشر وبعد التأكد منها يحصل مقدم الطلب على “بار كود” وعند قدومه للأردن يختم جواز سفره بعد التأكد من وثائقه الرسمية.
وأشار المصدر إلى الفوائد المتحققة من مشروع التأشيرة الإلكترونية باعتباره، نقلة نوعية في عملية تسهيل وتبسيط الإجراءات للراغبين بالقدوم إلى المملكة من مختلف الفئات والجنسيات، وتقليل الازدحام في المراكز الحدودية نتيجة إتاحة الخيار للمسافرين بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة ودفع رسومها قبل القدوم إلى المملكة وإلغاء الإجراءات المعتمدة سابقا بشأن الشريط اللاصق والطوابع ودفع الرسوم بالطريقة التقليدية.
وقالت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن هذا المشروع يأتي في سياق الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة والإقامة فيها، وإنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم خلال يوم عمل واحد، حيث سبق لوزارة الداخلية وأن قامت بتعديل إجراءاتها بشكل يضمن إنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم وغيرهم من الأجانب خلال يوم عمل واحد.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها تتم لأول مرة بتاريخ المملكة وتستمر وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات كافة والتوسع في منح تأشيرة السياحة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة لأغراض السياحة من مختلف الجنسيات التي تحتاج إلى موافقات مسبقة للدخول، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العلاج للمرضى من مختلف الجنسيات.
الداخلية تعلن تسهيلات جديدة على صلاحية استخدام التأشيرة الإلكترونية
وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن التأشيرة الإلكترونية التي تصدرها الوزارة لم تعد محددة المدة بالاستخدام خلال أول شهرين فقط من إصدارها، وأصبح من الممكن استخدامها في أي يوم منذ إصدارها وحتى انتهاء صلاحيتها.