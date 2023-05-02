الداخلية تعلن تسهيلات جديدة على صلاحية استخدام التأشيرة ‏الإلكترونية

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن التأشيرة الإلكترونية التي ‏تصدرها الوزارة لم تعد محددة المدة بالاستخدام خلال أول شهرين فقط ‏من إصدارها، وأصبح من الممكن استخدامها في أي يوم منذ إصدارها وحتى ‏انتهاء صلاحيتها.‏

وأضاف المصدر أن التأشيرة الإلكترونية كان يشترط سابقاً ‏استخدامها في أول شهرين من إصدارها مهما كانت مدتها، موضحاً أن ‏تعديل نظام التأشيرات يأتي بهدف زيادة التسهيلات من خلال إزالة ‏هذا الشرط بحيث أصبحت مفتوحة الاستخدام، ويمكن استخدامها حتى ‏آخر يوم من صلاحية التأشيرة.‏

وحول تفاصيل التأشيرات، وفق المصدر، فإن التأشيرة التي مدتها 3 أشهر ‏تتضمن زيارة واحدة وبرسم 40 دينارا، أما المحددة لزيارتين فإن رسمها 60 دينارا، ‏في حين أن التأشيرة التي مدتها 6 أشهر وعدة سفرات فإن رسمها يبلغ 120 دينارا، التأشيرة التي مدتها سنة وعدة سفرات برسم 200 دينار، ويبلغ رسم ‏التأشيرة التي مدتها 5 سنوات 350 دينارا.‏

وأوضح أن التأشيرات التي مدتها 6 أشهر أو أكثر تمكّن المسافر من زيارة ‏الأردن لأكثر من مرة بدون تقييد عدد الزيارات طوال مدة صلاحية ‏التأشيرة وبأن من يحصل على هذه التأشيرة يتم منحه إقامة لمدة ثلاثة ‏أشهر في كل سفرة من خلال المراكز الحدودية مباشرة عند الوصول.

وبحسب الدهامشة، فيمكن التقديم على التأشيرة وتعبئة الطلب ودفع رسوم ‏تقديم الخدمة إلكترونياً (أونلاين) من دون الحاجة لمراجعة المركز المعني.‏

وتعتبر التأشيرة الإلكترونية؛ وثيقة رقمية يجري الحصول عليها من خلال ‏تطبيق وزارة الداخلية حيث يقوم الشخصي المعني بإدخال معلوماته الشخصية ‏وصولا لمرحلة الحصول على التأشيرة بشكل مباشر وبعد التأكد منها يحصل ‏مقدم الطلب على “بار كود” وعند قدومه للأردن يختم جواز سفره ‏بعد التأكد من وثائقه الرسمية.‏

وأشار المصدر إلى الفوائد المتحققة من مشروع التأشيرة الإلكترونية ‏باعتباره، نقلة نوعية في عملية تسهيل وتبسيط الإجراءات للراغبين ‏بالقدوم إلى المملكة من مختلف الفئات والجنسيات، وتقليل الازدحام في ‏المراكز الحدودية نتيجة إتاحة الخيار للمسافرين بتقديم طلبات ‏الحصول على التأشيرة ودفع رسومها قبل القدوم إلى المملكة وإلغاء ‏الإجراءات المعتمدة سابقا بشأن الشريط اللاصق والطوابع ودفع الرسوم ‏بالطريقة التقليدية.‏

وقالت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن هذا المشروع يأتي في سياق ‏الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية لتبسيط ‏إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة ‏والإقامة فيها، وإنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم ‏خلال يوم عمل واحد، حيث سبق لوزارة الداخلية وأن قامت بتعديل إجراءاتها بشكل يضمن إنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين ‏وعائلاتهم وغيرهم من الأجانب خلال يوم عمل واحد.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها تتم لأول مرة ‏بتاريخ المملكة وتستمر وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات كافة والتوسع ‏في منح تأشيرة السياحة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة لأغراض ‏السياحة من مختلف الجنسيات التي تحتاج إلى موافقات مسبقة ‏للدخول، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العلاج للمرضى ‏من مختلف الجنسيات.‏