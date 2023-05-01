الأردن: منخفض خماسيني و غبار و حرارة متقلبة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب أن أحدث قراءات الخرائط الجوية تشير إلى أن الأردن على موعد مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة بحيث يصبح الطقس دافئاً في مُعظم المناطق.

وأضاف أن القراءات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة ستبلغ ذروة ارتفاعها مع نهاية هذا الإسبوع لتتجاوز حاجز 30 درجة مئوية في العاصمة وأغلب المُدن الأردنية، نتيجة تأثير منخفض جوي خماسيني على المملكة.

توقع طقس العرب أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتعود بذلك الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون ربيعية، ويكون الطقس مُعتدل الحرارة ومُشمساً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء لتُصبح أعلى من المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء دافئة فوق المُرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في بقية المناطق.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الليلية ترتفع بشكل واضح (ليل الأربعاء/ الخميس) ويسود بذلك طقس لطيف في أغلب المناطق، قد يميل للبُرودة قليلاً مع ساعات الليل المُتأخر، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً و بخاصة في البادية الشرقية.

كتلة هوائية حارة نسبيا الخميس

ومن المُنتظر أن يبدأ تأثر الأردن الخميس بمُنخفض جوي خماسيني، إذ يتوقع أن يتمركز مع ساعات الظهر غرب مصر، بحيث يطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من المُعدلات المُعتادة بحوالي 5-6 درجات مئوية.

يكون الطقس حارا نسبيا وجافا ومُغبراً بعض الشيء، بل و يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة بحيث تقترب من الـ40 درجة مئوية في تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و تتسبب بإثارة الأتربة و الغبار و بخاصة في البادية.

استمرار تأثر الأردن بالمُنخفض الجوي الخماسيني

ويستمر تأثر الأردن نهار يوم الجمعة بالمنخفض الجوي الخماسيني، بحيث تسود المملكة أحوال جوية خماسينية، و يكون الطقس حاراً نسبياً و جافاً و مُغبراً في مناطق عِدّة من المملكة، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض السُحب العالية والمتوسطة على فترات.

ويتحرك ذات المُنخفض الجوي الخماسيني صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط، وتندفع خلفه مع ساعات مُنتصف الليل (ليلة الجمعة/ السبت) كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد قادمة من القارة الأوروبية، بحيث يحدث انقلاب على الأجواء و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويعود الطقس أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر ليُصبح بارداً نسبياً بوجهٍ عام في مُعظم المناطق.

ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة نهار السبت لتعود و تُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات، و يعود الطقس ليُصبح مُعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية تنشط تدريجياً أثناء النهار، مع هبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية و المكشوفة و تتسبب بإثارة بعض الأتربة والغبار في تلك المناطق