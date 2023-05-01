الحكومة تكرم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن

وطنا اليوم:كرم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تكرم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن من مختلف بلديات الأردن.

ورعى كريشان الاثنين، حفل تكريم عمال الوطن الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي في عمّان، ممن فازوا بجائزة (أفضل عامل وطن) التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز.

وقال كريشان، “إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤمن بأن رسالة عمّال الوطن تعتمد على التفاني والإخلاص والعطاء في العمل، مما جعل الأردن -وبحمد الله- ميداناً لمواكبة التطوير والتحديث، وواحة آمنة للعمل الجاد بفضل جهود العُمّال الأردنيين، حتى أصبحت قوى العمل الوطنية مُكوّناً أساسيا في ثقافة التميّز الأردني الذي نعتز به، وأحد أهم عناوين الهوية والشخصية الوطنية الأردنية التي تعتد بقدراتها على المستويات المحلية والمنطقة والعالم”.

وأكد أن الوزارة ترجمة للرؤى والتوجيهات الملكية، حرصت على تنفيذ استراتيجية وخطة الحكومة، في إيلاء العاملين في قطاع الإدارة المحلية، أهمية كبيرة وفي مقدمتهم عمّال الوطن العاملين في الميدان، إيماناً من الوزارة بأن هذه الفئة من العمّال تستحق الرعاية والاهتمام.

ولفت كريشان إلى أن مجلس الوزراء اتخذ العديد من القرارات التي تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والمعيشية لعمّال الوطن وعائلاتهم، من أبرزها تثبيتهم؛ مما انعكس على زيادة رواتبهم واستفادتهم من المميزات الأخرى التي يستفيد منها الموظفون حسب نظام الخدمة المدنية، إلى جانب سعي الوزارة إلى توفير مكتسبات جديدة لهم، وكان آخرها تقديم أربع منحٍ دراسية جامعية لأبناء عمّال الوطن، بالتعاون مع جامعة الزرقاء الخاصة.

وأشار إلى أن العمل سيتواصل لاحقاً مع الجامعات الخاصة الأخرى؛ بهدف توفير منح دراسية جامعية لأبناء عمال الوطن في المحافظات والألوية الأخرى.

ولفت إلى أن جلالة الملك اعتبر المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مفتاح التحديث والتطوير، مستذكرا تأكيد جلالته، خلال لقائه في الديوان الملكي العامر رؤساء هذه المجالس، أهمية الدور الوطني لها، منوها بالجهود المكثّفة التي بذلتها مجالس البلديات ومجالس المحافظات على مدى عامٍ مضى، منذ إجراء الانتخابات في آذار من العام الماضي 2022.

وفي كلمة عمال الوطن، رفع العامل عامر بهلول بمناسبة الاحتفال بيوم العمّال العالمي، باسم جميع عمّال الوطن الشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبدالله الثاني- حفظه الله- ، مؤكداً باسم عمّال الوطن اعتزازهم بالعمل الذي يقومون به، في مناطق المملكة كافة