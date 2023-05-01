لقاء ثنائي يجمع الصفدي والمقداد قبل اجتماع الأزمة السورية

وطنا اليوم:جمع لقاء ثنائي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد، بعد وصوله عمان اليوم الاثنين.

وجاء اللقاء الثنائي قبيل انطلاق الجتماع الخماسي الذي يضم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العراقية، إضافة إلى الأردن وسوريا، لبحث حل الأزمة السورية.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية