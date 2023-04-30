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دفعة مساعدات أردنية جديدة لمتضرري الزلزال بسوريا

منذ ساعة واحدة
دفعة مساعدات أردنية جديدة لمتضرري الزلزال بسوريا

وطنا اليوم:أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق باسل الكايد، أن الأردن سيرسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط الماضي.
وأوضح الكايد، أن الحكومة ستقوم يوم غد وبالتنسيق مع الحكومة السورية بإرسال 10 شاحنات تحوي مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية وغذائية، وفقا لسانا.
وأشار الكايد إلى استعداد الأردن دوما لتقديم ما يمكنه من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق، لتجاوز تداعيات الزلزال.
يذكر أن المساعدات الأردنية تنوعت بين 172 شاحنة دخلت عبر البر، و10 سيارات إسعاف، و3 طائرات أردنية وصلت إلى مطاري دمشق وحلب، محملة بالمواد الغذائية والإغاثية.
وضرب فجر الاثنين 6 شباط الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين


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