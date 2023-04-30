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شقيق النائب عماد العدوان يوجه رسالة شكر وولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

منذ 4 ثواني
شقيق النائب عماد العدوان يوجه رسالة شكر وولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

وطنا اليوم/  وجه شقيق النائب عماد العدوان رسالة شكر وولاء لجلالة الملك المعظم هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الهاشمي الأمين

مولاي صاحب الجلاله
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه وحفظ ولي عهده الحسين
اما بعد فإنني و باسم قبيلة العدوان
اشكر الجميع على حضورهم و وقفتهم ونخوتهم بجانبنا في إيجاد حل لقضية ابننا عماد

فانكم جميع توصلتم اليوم للحل المنشود
و هو ثباتنا وتماسكنا يدا بيد وان نلتف حول قيادتنا الهاشميه الحكيمة التي أدارت البلاد لمائة عاما مضت فهي قادره بإذن الله على الخروج من هذه الازمه والتعامل معها بكل حنكه وكياسه وفطنه

اما حكومتنا ومجلس أمتنا فما عليهما إلا اتباع تعليمات القياده الهاشميه للخروج بحلول ترضي أبناء هذا الوطن من كافة أطيافه
فهذه مسأله وقضيه تخص كل من يخاف على تراب هذا الوطن الاغر

نحن قبيلة العدوان
نخصكم ونشكركم جميعكم يا من حضرتم
لمؤازرتنا وتقوية عزيمتنا فلكم منا كل الشكر والمحبه ونسأل الله أن نكون معكم في السراء والضراء والوقوف معكم في كل وقت وحين كي نرد لكم ما فعلتموه معنا
ان حضوركم و وقوفكم بجانبنا ان دل فإنه يدل على مدى ترابطنا نحن أفراد الاسره الاردنيه
الذي إذا اشتكى فيه فرد منا تداعى له كل من يعيش على تراب هذا الوطن بالخير والسلامه

اللهم اني اسأل السلامه لاخي عماد وان يعود بيننا سالما غانما سالما من اي مكروه

فأنا معكم بما وصلتم اليه بأن الحل الوحيد
هو وقوفنا بجانب ابي الحسين بانتظار سعيه وتوجيهاته لحكومتنا ومجلس أمتنا واجهزتنا الامنيه للعمل بما يليق بسمعة وشرف كل أردني عاشق لتراب هذا الوطن
لإحضار ابننا عماد
والوقوف على صحة ما يدور من أحداث
كثر فيها الكلام
وتمادى فيها اللئام
وطال فيها الانتظار

اخوكم الغائب الحاضر بينكم
عماد زيدان العدوان
بلسان شقيقه المحب
عامر زيدان العدوان


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