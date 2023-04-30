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ولي العهد: ممتن لجميع الآراء والأفكار التي قُدمت بمنتدى تواصل

منذ ساعة واحدة
ولي العهد: ممتن لجميع الآراء والأفكار التي قُدمت بمنتدى تواصل

وطنا اليوم:قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، إنه “ممتن لجميع الآراء والأفكار التي قُدمت الأمس في منتدى تواصل 2023”.
وأضاف ولي العهد في منشور له عبر إنستغرام، “كلي رجاء أن تعود الأفكار بالنفع على وطننا الحبيب بهمة شبابنا المعطاء”.
وبين سمو ولي العهد خلال مشاركته بجلسة تفاعلية ضمن منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، الذي عقدته مؤسسة ولي العهد امس السبت، أهمية التركيز على تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد، بما يعزز لديهم المبادرة والتَّكيُّف والمرونة.
ونوه سموه إلى ضرورة إحداث تغيير جذري بمنهجية العمل، والجدية والمهنية في التطبيق والمتابعة، والاستفادة من الخطط الجادة والنوعية التي يمتلكها الأردن.


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