وقفة بالشونة دعما لجهود الأردن في الإفراج عن النائب العدوان

وطنا اليوم:نظم أردنيون وأبناء قبيلة العدوان، الأحد، وقفة في منطقة الشونة الجنوبية دعما لجهود جلالة الملك والحكومة في الإفراج عن النائب عماد العدوان المحتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد المئات من ابناء الأردن في مقر النائب عماد العدوان بالشونة الجنوبية، اليوم الأحد، لحضور فعالية تطالب بالافراج عن النائب العدوان المعتقل لدى الاحتلال الاسرائيلي بزعم تهريب أسلحة، واعادته إلى الأردن.

وطالبت الحشود الحكومة الأردنية بالعمل على الافراج عن النائب العدوان من الاعتقال الاسرائيلي.

وشهدت الفعالية حضورا شعبيا واسعا من مختلف محافظات المملكة لدعم ومؤازرة النائب العدوان، ومطالب ذويه بالعمل على الافراج عنه وإعادته إلى الأردن.

وتزامنت الفعالية مع انعقاد جلسة محاكمة للعدوان أمم محكمة الاحتلال الاسرائيلي في عوفر، منعت خلالها المحكمة محامي الدفاع من لقاء موكلهم.

وأرجأت المحكمة إصدار قرارها بقضية النائب عماد العدوان، إلى ما بعد الساعة الرابعة عصرا، بعد طلب الجهات التحقيقية لدى الاحتلال تمديد توقيف النائب 12 يوما اضافية