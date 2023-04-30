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اصطياد سمكة قرش تزن 90 كغم في العقبة

منذ ساعة واحدة
اصطياد سمكة قرش تزن 90 كغم في العقبة

وطنا اليوم:أكدّ تاجر السمك وصاحب أحد المطاعم في العقبة، عايش تيسير اصطياد سمكة قرش تزن 90 كغم في منطقة خليج العقبة أمس السبت.
وقال التاجر إنّ سمك القرش لا يتواجد عادة في المياه الأردنية، ما يصعب صيد هذا النوع من الأسماك التي تحتوي عناصر غذائية عالية كالفسفور.
وبين أنّ الفترات بين اصطياد سمكة القرش والأخرى في منطقة خليج العقبة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، حيث تتبع أسماك القرش بواخر محملة بالأغنام، والعاملون على هذه البواخر في حال وجدوا دابة ميتة يقومون برميها للأسماك في البحر.
وأشار إلى أنّ أسماك القرش التي تصطاد في خليج العقبة لا تنحصر بأوزان 90 كغم، فقد تصل إلى 250 كغم مرة واحدة، وتباع بالكيلو وليس كسمكة كاملة، ويصل سعر الكيلو الواحد منها إلى قرابة 8 دنانير.
ويتميز سمك القرش وفقاً لحديثه بأنه غني بعنصر الفسفور


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