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الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

منذ ساعة واحدة
الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

وطنا اليوم-عمان30 نيسان/ عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأحد الموافق 30 نيسان اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أيار المقبل). استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر السولار بمقدار 30 فلسا للتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات للتر والبنزبن 90 بمقدار 10 فلسات للتر، ، وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 755 فلسا للتر بدلاً من 785 فلسا للتر ، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 950 فلسا للتر بدلاً من 940 فلسا للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1185 فلسا للتر بدلاً من 1180 فلسا للتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أيار المقبل عند سعر 620 فلسا للتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة


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