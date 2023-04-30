المصادقة على نتائج انتخابات بلدية باب عمان

وطنا اليوم:صادق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على اعتماد النتائج الأولية لتصبح نهائية لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان.

وبحسب النتائج، حصل ضيف الله حسين حماد الخوالدة على (1329) صوتاً، وعمر يوسف عايد الزبون على (2588) صوتاً، وعمران عبد الله نصار القرعان على (13) صوتاً، ونايف محمد مفلح نصار القرعان (المختار) على (1821) صوتاً.

وبحسب قرار المجلس، فاز عمر يوسف عايد الزبون برئاسة بلدية باب عمان التي جرت يوم السبت، بعد حصوله على أعلى الأصوات، على أن يُنشر قرار مجلس المفوضين في الجريدة الرسمية، مع احتفاظ الناخب خلال 15 يوما من تاريخ نشر النتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية بأن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها الطعن بصحة انتخاب رئيس البلدية بحسب المادة (42) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021.

وجاء قرار المجلس، وفقا لبيان الهيئة، استناداً لأحكام المادة (12/ن) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته، وأحكام المادة (36/أ/19) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021