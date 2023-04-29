عربيات: زخم وطلب كبير من السياح على الأردن

وطنا اليوم- حاكم الخضير – قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، خلال جلسة حوارية في منتدى “تواصل 2023″ الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، إن هناك زخما وطلبا كبيرا من السياح على الأردن، مؤكداً الاهتمام الملكي الكبير الذي يحظى به القطاع السياحي.

وبين عربيات خلال مشاركته في جلسة ” الاستراتيجيات السياحية.. ما هو الأفضل لتعزيز تنافسية الأردن” التي أدارها نائب المدير في وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عمر حزينة، أن الهيئة عملت بشكل حثيث على تسويق وترويج الأماكن السياحية والأثرية بالأردن في الدول الأوروبية والعربية، وبعض الأسواق السياحية الأخرى، من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وإطلاق حملات تسويقية في الدول المستهدفة.

وتابع “الهيئة عملت على التسويق للأردن من خلال مشاهير السوشال ميديا والمدونين، والتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وغوغل، وأهم محركات البحث العالمية للترويج والتسويق للاماكن السياحية والأثرية والفنادق والطيران في الأردن”.

ولفت عربيات الى أن الشراكة وتوقيع اتفاقيات مع العديد من شركات الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض، انعكس ايجاباً على نشاط حركة القطاع السياحي، وأسهم في زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة، مشيراً الى تركيز الهيئة على التسويق للعديد من الأنماط السياحية كالسياحة التعليمية، وسياحة الأفلام والمغامرات والدينية بشقيها الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن التنوع بالأنماط السياحية هو ما يميز الأردن عن غيره من الدول، لافتا الى أن الحكومة تقدم حوافز كبيرة للاستثمارات بالقطاع السياحي.

وأشار عربيات إلى أن برنامج “أردننا جنة” المدعوم من وزارة السياحة، أسهم في توفير رحلات سياحية للمواطنين بأسعار منخفضة وتناسب مداخيل العائلة الأردنية وأذواقهم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال، إن السياحة بالنسبة للأردن “كنز”، لما تحتويه المملكة من آلاف المواقع السياحية والأثرية، وطقس مناسب وطبيعية مناخية فريدة.

وأكد ضرورة التمدد والتوسع في الاستثمار بالقطاع الفندقي بالشمال، وإيجاد فعاليات ترفيهية تطيل مدة اقامة السائح بالمواقع السياحية والأثرية.

وأشار نزال، الى أهمية التركيز على سياحة الأفلام، وتدريب وتطوير مهارات الأيدي العاملة بالقطاع السياحي، وتشجيعهم على تعلم اللغات، الى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع، وتسويق الحرف والصناعات التقليدية والمنتجات المحلية والمساعدة في بيعها.

وفي نهاية الجلسة أجاب عربيات ونزال عن استفسارات الحضور وأسئلتهم.

–(بترا)