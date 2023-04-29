ابوجنيب الفايز: نعرف نتنياهو بأنه يخاف ولا يستحي

وطنا اليوم – قال النائب الاسبق غازي ابوجنيب الفايز في حديث له وصل وطنا اليوم تعليقاص على ملف النائب المحتجز في اسرائيل عماد العدوان بان رئيس الوزراء الاسرائيلي “يخاف ولا يستحي” وقال الفايز في حديثه :

مضى أسبوع على اعتقال #النائب_عماد_العدوان بجرم مدبر و مفتعل من قِبل الموساد وأعتقد أنه بتوجيه من نتنياهو و حكومة اليمين المتطرف لإحراج الأردن وابتزازه وهذا دأبهم،،، و للأسف أن موقف الحكومة الأردنية ممثلة بوزير الخارجية بدا واضحاً أنه عاجز أمام غطرسة نتنياهو، ولم يرقى لأدنى مستوى من العمل الجاد على إعادة النائب الأردني المعتقل وحمايتة كأحد رعاياها.

وهنا لابد من #تدخل_جلالة_الملك_الحازم والحاسم لإنهاء هذا العمل الإرهابي الذي بات مطلبا رسميا و شعبياً وضرورة ملحة لإنقاذ النائب عماد العدوان كممثل للشعب الاردني وعضو عامل في مجلس النواب.

ونحن نعرف نتنياهو بأنه يخاف ولا يستحي، فلا بد من أن يرأى العين الحمرا،،، وأعتقد جازماً أن كرامة الأردني وسيادة الدولة الأردنية عند جلالة الملك خط أحمر.

فأملنا بالله وبجلالة الملك كبير بان نرى موقفاً صلباً كموقف الحسين رحمه الله عندما ربط عملية السلام بحياة خالد مشعل.

يذكر ان النائب عماد العدوان لا يزال محتجزا في اسرائيل على خلفية ادعاء اسرائيلي بان النائب العدوان كان يحمل اسلحة في سيارته اثناء دخوله الى الضفة الغربية ولا تزال قضية العدوان تتفاعل في المستوى الشعبي إلا انها اقل تفاعلاص رسمياً حيث لم تظهر اي تصريحات او توضيحات رسمية حول الموضوع سوى من تصريح يتيم لرئيس مجلس النواي احمد الصفدي تعلق باخبار طيبة قريباً.