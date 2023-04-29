البراري يًعلق على حديث رئيسة المفوضية الاوروبية ماذا قصدت بان اسرائيل جعلت “الصحراء تًزهر”

وطنا اليوم – قال الدكتور حسن البراري استاذ العلاقات الدولية تغليقا على حديث رئيسة المفوضية بالاتحاد الاوروبي التي قالت قي تصريحات لها ان اسرئيل جعلت الصحراء وتقصد فلسطين تزهر ، وقال البراري في حديث له:

تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في ذكرى قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزعم بأن إسرائيل “جعلت الصحراء تزهر” لا تعكس جهلا فحسب، بل تعكس انحيازا سافرا لمشروع استيطاني احلالي جاء من قلب القارة الأوروبية، وتصريحاتها تنسجم تماما مع ازداوجية المعايير والنفاق الغربي الذي ما زلنا نكتوي بنيرانه حتى يومنا هذا.