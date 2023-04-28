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النقل تطالب بعدم توجه الشاحنات للسودان مهما كانت الاسباب

منذ 5 ساعات
Drivers wait by their trucks loaded with humanitarian aid at the King Hussein Bridge crossing in Amman, before departing for the Gaza Strip on December 29, 2008. Israel bombed Gaza for a third day in an "all-out war" on Hamas, as tanks massed on the border and the Islamists fired deadly rockets to retaliate for the blitz that has killed nearly 320. Anger over the mammoth bombing campaign spiralled in the Muslim world, UN Secretary General Ban Ki-moon again deplored the violence, and efforts to hold talks between Syria and Israel were suspended as a result of the bombardment. AFP PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)

وطنا اليوم:أكدت وزارة النقل أنها تنسق مع وزارة الخارجية لإعادة السائقين وشاحناتهم، ويتم الترتيب لإيجاد طريقة آمنة لتحقيق ذلك.
وتابعت أن وزارة النقل ممثلة بهيئة النقل البري عممت وتتابع مع نقابة أصحاب الشاحنات وتطالبهم بعدم التوجه للسودان مهما كانت الأسباب وشددت بالتعميم على الشاحنات الأردنية المتواجدة في الدول الأخرى.
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا قالت فيه:” تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان، في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية والتي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الاجلاء التي تنظمها الدول لإجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.
وأكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت.
يذكر أن خمسة سائقين تركوا شاحناتهم في السودان وعادوا الى الاردن


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