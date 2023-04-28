النقل تطالب بعدم توجه الشاحنات للسودان مهما كانت الاسباب

وطنا اليوم:أكدت وزارة النقل أنها تنسق مع وزارة الخارجية لإعادة السائقين وشاحناتهم، ويتم الترتيب لإيجاد طريقة آمنة لتحقيق ذلك.

وتابعت أن وزارة النقل ممثلة بهيئة النقل البري عممت وتتابع مع نقابة أصحاب الشاحنات وتطالبهم بعدم التوجه للسودان مهما كانت الأسباب وشددت بالتعميم على الشاحنات الأردنية المتواجدة في الدول الأخرى.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا قالت فيه:” تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان، في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية والتي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الاجلاء التي تنظمها الدول لإجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت.

يذكر أن خمسة سائقين تركوا شاحناتهم في السودان وعادوا الى الاردن