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أبو قاعود حزين على موازنة محافظة البلقاء

منذ 4 ساعات
أبو قاعود حزين على موازنة محافظة البلقاء

وطنا اليوم:كشف محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود عن وجود خلافات بين مجلس المحافظة (اللامركزية) والمجلس التنفيذي.
وقال أبو قاعود خلال استضافته عبر برنامج في الميدان الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مأمون شنيكات، إنه حزين على موازنة محافظة البلقاء والبالغة 9 ميلون دينار، مؤكدا أنه لن يتم صرف سوى 15% منها.
وأشار إلى وجود مهاترات غير صحية في العلاقة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، لافتا إلى أن المواطن المتضرر من هذا الخلاف وغياب التنسيق؛ لكونه يبحث عن خدمات.
ولفت إلى “اللامركزية فهمت على عكس رؤية جلالة الملك”، قائلا “سيدنا سابقنا بعشرات بل بمئات السنين في التفكير ويا ريت نرجع لرؤية سيدنا”.


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