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الوريكات : مغادرة خمس شاحنات أردنية الأراضي السودانية

منذ 5 ساعات
Long-haul trucks are parked by the closed Jaber/Nassib border post at Jordan's border with Syria, on August 1, 2021. Jordan announced a day earlier the decision to close the Jaber/Nassib border post with Syria "temporarily" as a result of security developments in the southern province of Daraa after the deadliest flareup in three years killed 28 people. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، مغادرة خمس شاحنات أردنية الأراضي السودانية.
وأضاف في تصريح أن الشاحنات التي غادرت من أصل 21 شاحنة عالقة في السودان، جراء الأحداث والاشتباكات.
وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في وقت سابق الجمعة، بيانا قالت فيه: إنها تتابع وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد و المركبات والقيود المفروضه على المنافذ البحريه والبريه و التي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الاجلاء التي تنظمها الدول لاجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.
وأكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت


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