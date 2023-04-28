وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، مغادرة خمس شاحنات أردنية الأراضي السودانية.

وأضاف في تصريح أن الشاحنات التي غادرت من أصل 21 شاحنة عالقة في السودان، جراء الأحداث والاشتباكات.

وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في وقت سابق الجمعة، بيانا قالت فيه: إنها تتابع وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد و المركبات والقيود المفروضه على المنافذ البحريه والبريه و التي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الاجلاء التي تنظمها الدول لاجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت