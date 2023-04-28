ولي العهد يهنئ خطيبته الأنسة رجوة بعيد ميلادها

وطنا اليوم:هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد خطيبته الأنسة رجوة خالد سيف بمناسبة عيد ميلادها الميمون الذي يصادف اليوم الجمعة.

وكتب سموه عبر حسابه بإنستغرام : “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

وكان الديوان الملكي الهاشمي العامر أعلن سابقا أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي