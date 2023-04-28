الخارجية تتابع أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية والتي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الاجلاء التي تنظمها الدول لإجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت