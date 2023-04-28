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الأشغال تنفي اعداد دراسة لإنشاء 4 غرف صفية بقيمة 220 ألف دينار

منذ ساعتين
الأشغال تنفي اعداد دراسة لإنشاء 4 غرف صفية بقيمة 220 ألف دينار

وطنا اليوم:نفى مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما تم تداوله حول أنها اعدت دراسة لإنشاء 4 غرف صفية في احدى محافظات المملكة بتكلفة مقدارها 220 ألف دينار.
وأوضح المصدر، ان الدراسة والتصميم والاشراف لإنشاء الإضافات والتي يتم تداول خبرها والمؤلفة من غرف صفية بين 4 الى 6 غرف تتم من خلال الشركاء في وزارة التربية والتعليم وكما جرت العادة كونها بمساحات قليلة وغير متخصصة وليست من خلال وزارة الاشغال.
وشدد على أن وزارة الاشغال تحرص على دقة احتساب التكاليف لإنشاء المشاريع التعليمية وغيرها من المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن مشاريعها كافة وخصوصا التعليمية تتم وفق كودة البناء المعمول بها ووفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا بما يساهم في تجويد العملية التعليمية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتصميم المدارس الكبيرة والمتخصصة ومساحاتها تتراوح بين 2000-7000 م2 حسب أحدث الكودات والمواصفات والأدلة الإرشادية والتعاميم الصادرة عن وزارة الأشغال العامة ومجلس البناء الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس وحسب متطلبات وزارة التربية والتعليم.
“كما تشمل المدارس بالإضافة للغرف الصفية غرف حاسوب ومختبرات ومصادر تعلم وقاعات متعددة الأغراض وساحات وملاعب ومكتبات وغيرها، كل ذلك حسب كودة الأبنية المدرسية التي صدرت حديثاً لتوفير بيئة مستدامة ودامجة، أي دمج الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم مع باقي الطلبة، واستخدام مصاعد ومواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة متجددة كالطاقة الشمسية”، وفق مصدر في وزارة الأشغال.
ولفت إلى أن وزارة الاشغال تحرص على استخدام أساليب البناء الحديث مثل البناء من الخرسانة مسبقة الصب في تنفيذ مشاريعها مثل مدرسة ابدر الثانوية في لواء بني كنانة مما سيكون له اثر كبير في انهاء المشاريع بمدة قصيرة وضمن مواصفات فنية عالية وحديثة.
وكان رئيس مجلس محافظة المفرق، صالح السرحان، قد قال امس في تصريحات عبر شاشة المملكة إنه يوجد في محافظة المفرق 131 مدرسة مستأجرة.
وأضاف السرحان في حينه، أن هناك العديد من المدارس تحتوي على كرفانات لتدريس الطلبة، مشيرًا إلى أن تكلفة 4 غرف صفية 220 الف دينار، بحسب دراسة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، مستغربًا من تلك المبالغ الكبيرة


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