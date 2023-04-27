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ولي العهد يشارك في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل”

27 أبريل 2023
ولي العهد يشارك في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل”

وطنا اليوم:يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، الذي تعقده مؤسسة ولي العهد، يوم بعد غد السبت.
ويتناول المنتدى محاور متعددة تحاكي تطلعات الشباب في مجالات السياسة والاقتصاد والسياحة والأعمال إلى جانب المجتمع والقانون والتعليم والإعلام.
وبحسب بيان للمؤسسة، فإن المنتدى سيشارك في جلساته 500 من أصحاب الاختصاص، وسيوفر الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والفعاليات الشبابية المختلفة


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